Isabelle Eberhardt, toujours plus loin vers l’islam : ses lettres aux trois hommes les plus aimés

« la route, plus loin, toujours plus loin ! »

« objet de scandale et de ferveur »

taleb

« le charme spécial de l’islam »

« la plus belle religion du monde »,

Écrits intimes

himma

« bel islam »

« Un travail acharné vient à bout de tout »

« maison de l’Islam »

dar el-islam

« vaste terre d’Allāh ».

Peu d’auteurs ont autant lié leur vie et leurs rêves à l’écriture qu’Isabelle Eberhardt, malgré des conditions à l’opposé de ce qu’on imagine pour pouvoir s’y consacrer. C’est au milieu des départs, des fugues, des chevauchées dans le désert, des nuits tumultueuses, de la fréquentation des bas-fonds, de la misère, des lits d’hôpital, des paillasses de fortune, etque se construit peu à peu cette entreprise magistrale.Quelle est l’explication de cette invraisemblable œuvre d’un étrange auteur, Isabelle Eberhardt (1897-1904), née en Suisse d’une mère aristocrate russe devenue musulmane, de père inconnu, irrésistiblement attirée par le désert et par l’islam confrérique, au point d’endosser la personnalité d’unen quête de science religieuse, et fascinée parqu’elle adopte avec enthousiasme ? Mektoub, le destin, est la clé d’une vie et d’une œuvre hors du commun qui continue de faire rêver ses lecteurs.La réédition, en format poche, desd’Isabelle Eberhardt est l’occasion de revisiter cette vie et cette œuvre étranges et envoûtantes. Relire ces appels poignants, ces incessantes inquiétudes pour ses proches comme pour ses écrits en attente de publication, ces mille tracas de la vie entre l’Algérie et l’Europe au début du siècle dernier, ses tourments d’amoureuse, c’est se plonger dans un bain vivifiant et inspirant, car Isabelle est avant tout une femme à l’énergie spirituelle, la, débordante et communicative, qui s’enivre de travail pour se faire une place dans son pays d’élection – le grand Sud algérien – et dans la littérature de son époque, afin de magnifier cequi l’enchante.Labor omnia vincit improbus () est la devise d’une femme disparue prématurément en 1904, à 27 ans, ensevelie sous les décombres de sa maison aux confins du désert. Ses confidences épistolaires, parvenus à la connaissance du grand public grâce au patient travail de consultation des archives d’outremer à Aix-en-Provence de Marie-Odile Delacour et de Jean René Huleu, avec la collaboration de Faïza Abdul-Wahab, nous font voyager dans la, cequi préfigure la