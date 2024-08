Soufisme et unité mystique des religions, par Pir Zia Inayat Khan

Soufisme et unité mystique des religions

« Cette œuvre exquise élargit nos horizons et illumine nos âmes. »

« C'est à l'heure la plus sombre de l'hiver que le printemps commence à s'agiter à la racine des arbres. En ces heures sombres de haine, de peur et de division, ‘Soufisme et unité mystique des religions’ renouvelle mon espoir dans le pouvoir de l'amour, du courage et de la coopération. »

Cet ouvrage montre l'œcuménisme profond du soufisme tel qu'il apparaît dans des convergences historiques, littéraires et spirituelles.S'appuyant sur le Coran, les traditions prophétiques, les dictons soufis classiques, les histoires traditionnelles et les versets des divans arabes, persans et ourdous,examine les enseignements intérieurs de l'hindouisme, du bouddhisme, du zoroastrisme, du judaïsme, du christianisme et de l'islam du point de vue de la gnose soufie. La même eau, l'eau de la révélation divine, coule dans les rivières des traditions révélées du monde.Vous pourrez découvrir ici une poignée de ces gouttes étincelantes.Frère David Steindl-Rast