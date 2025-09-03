Au Mawlid, la Burda pour vivre la foi à travers l’amour du Prophète Muhammad

La commémoration de la naissance du Prophète Muhammad est un acte louable, car elle permet de créer et de renforcer un lien indéfectible entre le Prophète et les croyants — en particulier les enfants.
Dans ma mémoire et mes souvenirs d’enfance, la date de la naissance du Prophète était un événement joyeux. Ce jour-là, on recevait des cadeaux et des gâteaux. On récitait la Burda, on lisait le Coran et la Sîra. L’odeur de l’encens et du parfum boisé emplissait les maisons… C’était un jour férié pour les travailleurs. Les parents achetaient aux enfants des vêtements neufs et des cadeaux. Quelle joie nous éprouvions à vivre tout cela !
La fête du Mawlid est une occasion familiale, communautaire et même sociale, qui permet de vivre et revivre intensément l’amour que nous portons à notre bien-aimé Prophète. Nous ne prêtons guère attention aux divergences autour de la licéité ou non de cette célébration. Nous nous appuyons sur deux arguments simples :
1 - Il existe une divergence bien connue entre les jurisconsultes musulmans sur la question ; par conséquent, on ne peut ni interdire ni blâmer ceux qui célèbrent le Mawlid. C’est une règle reconnue en jurisprudence islamique.
2 - Cette célébration a un effet positif sur la foi et renforce la cohésion entre les croyants.
Un splendide poème à l'éloge du Prophète
Quel beau souvenir que de réciter Al-Burda (Le Manteau) ! Depuis l’époque de Ka‘b ibn Zuhayr et Hassan ibn Thabit, compagnons du Prophète, les poètes n’ont cessé de faire son éloge. Une riche littérature, à la fois classique et dialectale, mêlant l’épopée au lyrisme, s’est développée autour de lui.
Nous avons appris par cœur la Burda en même temps que le Coran. C’était une véritable initiation, permettant à l’élève de vivre la foi à travers l’amour du Prophète — un amour qui mène à l’amour de Dieu. L’imam Sharaf ad-Dîn al-Bûsîrî a consacré un magnifique poème à l’éloge du Prophète, intitulé Al-Kawâkib ad-Durriyya fî Madh Khayr al-Bariyya (Les étoiles scintillantes dans l’éloge du meilleur des êtres). Ce titre a été simplifié, par usage, en Burda (Le Manteau) ou parfois en Bur’a (La Guérison).
Ce splendide poème, traduit dans de nombreuses langues, contient tous les éléments essentiels de la biographie prophétique. Il regorge de sagesse et de spiritualité. Le style arabe y est à la fois poétique et raffiné. Ceux qui maîtrisent la Burda possèdent un vocabulaire arabe soutenu et une sensibilité littéraire profonde.
Des enseignements divers à retenir
Je propose maintenant d’aborder les thèmes de la Burda, ainsi que quelques vers sélectionnés qui y correspondent afin de mieux apprécier la beauté de ce texte.
Comme c’est souvent le cas dans la poésie arabe classique, le poème débute par des vers d’amour profane et des plaintes sentimentales. Mais le poète Al-Bûsîri évoque d’abord le nom du Seigneur :
Louange à Dieu, qui a tiré les créatures du néant !
Que Ses bénédictions soient répandues sur l’Élu, Muhammad, de toute éternité.
Puis, après chaque couplet, revient le célèbre refrain :
Seigneur, accorde ta bénédiction et ton salut, toujours et à jamais,
À Ton bien-aimé Muhammad, la meilleure des créatures dans leur totalité.
Thème 1- De la poésie amoureuse et des plaintes sentimentales :
Vers n°4 : L’amoureux croit-t-il vraiment pouvoir dissimuler sa passion quand ses larmes et un feu intérieur le trahissent.
Thème 2- Mise en garde contre les errances de l’âme :
Vers n° 18 : L’âme est semblable à un bébé. Abandonné à lui-même, il vaudrait téter jusqu’à l’adolescence. Mais, si on le sèvre, il renonce à l’allaitement.
Thème 3- Eloge du prophète :
Vers n° 36 : C’est l’aimé de Dieu dont on espère l’intercession le jour de la résurrection, contre tous les périls imprévus.
Thème 4- De sa nativité, Dieu le bénisse et le sauve :
Vers n° 59 : Les circonstances mêmes de sa naissance témoignent de sa haute ascendance. Quel glorieux début et quelle glorieuse fin furent les siens !
Thème 5 – Des miracles du prophète :
Vers n° 72 : A son appel, les arbres vinrent se prosterner, s’avançant sur un tronc sans racines.
Thème 6- De la noblesse et de l’éloge du Coran :
Vers n° 89 : Les perles sont d’autant plus belles qu’elles sont enfilées en colliers. Mais en vrac, leur prix ne subit aucune diminution pour autant.
Thème 7 – Du voyage nocturne et de l’ascension du prophète :
Vers n° 107 : Tu as voyagé, la nuit, d’un sanctuaire à un autre sanctuaire, telle la pleine lune voyageant dans l’obscurité des ténèbres.
Vers n° 108 : Tu as passé la nuit à t’élever jusqu’à ce que tu fusses à la distance de deux arcs de Trône de Dieu, accédant ainsi à un niveau jamais atteint et jamais espéré.
Thème 8 – De l’endurance et du soutien du prophète :
Vers n° 135 : Quiconque bénéficie du soutien de l’Envoyé de Dieu, les lions eux-mêmes, quand ils le rencontrent, demeurent silencieux dans leur fourré.
Thème 9 – De son intercession :
Vers n° 148 : Loin de lui le refus de sa bonté à qui espère en lui, ou de laisser partir son voisin sans l’honorer.
Thème 10 – Supplication :
Vers n° 157 : Seigneur, fais que mon espoir en Toi, ne soit pas trompé et que mon calcul ne soit pas une illusion.
Seigneur, accorde Ta bénédiction et Ton salut, toujours et à jamais à Ton aimé Muhammad ainsi qu’à sa famille.
*****
Mohammed El Mahdi Krabch est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.
*****
