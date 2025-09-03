Au Mawlid, la Burda pour vivre la foi à travers l’amour du Prophète Muhammad

Louange à Dieu, qui a tiré les créatures du néant !

Que Ses bénédictions soient répandues sur l’Élu, Muhammad, de toute éternité.

Puis, après chaque couplet, revient le célèbre refrain :

Seigneur, accorde ta bénédiction et ton salut, toujours et à jamais,

À Ton bien-aimé Muhammad, la meilleure des créatures dans leur totalité.

Je propose maintenant d'aborder les thèmes de la Burda, ainsi que quelques vers sélectionnés qui y correspondent afin de mieux apprécier la beauté de ce texte.Comme c'est souvent le cas dans la poésie arabe classique, le poème débute par des vers d'amour profane et des plaintes sentimentales. Mais le poète Al-Bûsîri évoque d'abord le nom du Seigneur :Vers n°4 : L'amoureux croit-t-il vraiment pouvoir dissimuler sa passion quand ses larmes et un feu intérieur le trahissent.Vers n° 18 : L'âme est semblable à un bébé. Abandonné à lui-même, il vaudrait téter jusqu'à l'adolescence. Mais, si on le sèvre, il renonce à l'allaitement.Vers n° 36 : C'est l'aimé de Dieu dont on espère l'intercession le jour de la résurrection, contre tous les périls imprévus.Vers n° 59 : Les circonstances mêmes de sa naissance témoignent de sa haute ascendance. Quel glorieux début et quelle glorieuse fin furent les siens !Vers n° 72 : A son appel, les arbres vinrent se prosterner, s'avançant sur un tronc sans racines.Vers n° 89 : Les perles sont d'autant plus belles qu'elles sont enfilées en colliers. Mais en vrac, leur prix ne subit aucune diminution pour autant.Vers n° 107 : Tu as voyagé, la nuit, d'un sanctuaire à un autre sanctuaire, telle la pleine lune voyageant dans l'obscurité des ténèbres.Vers n° 108 : Tu as passé la nuit à t'élever jusqu'à ce que tu fusses à la distance de deux arcs de Trône de Dieu, accédant ainsi à un niveau jamais atteint et jamais espéré.Vers n° 135 : Quiconque bénéficie du soutien de l'Envoyé de Dieu, les lions eux-mêmes, quand ils le rencontrent, demeurent silencieux dans leur fourré.Vers n° 148 : Loin de lui le refus de sa bonté à qui espère en lui, ou de laisser partir son voisin sans l'honorer.Vers n° 157 : Seigneur, fais que mon espoir en Toi, ne soit pas trompé et que mon calcul ne soit pas une illusion.Seigneur, accorde Ta bénédiction et Ton salut, toujours et à jamais à Ton aimé Muhammad ainsi qu'à sa famille.*****est membre correspondant de l'Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.