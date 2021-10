Mawlid – La Burda, pour l’amour du Prophète Muhammad

qasida

La(poème) de laest composé de 160 vers. Elle est construite sur un mode classique dans la plus pure tradition de la poésie arabe. Elle fourmille de métaphores, de jeux de mots et d’allitérations qui ont forcé l’admiration des auditeurs depuis sa création.Elle est composée de dix parties dont les thèmes sont les suivants : la poésie amoureuse et ses complaintes (al-ghazal wa shaqwa al-gharâm), la mise en garde contre les errances de l’âme (), l’éloge du Prophète (), sa naissance ), ses miracles (), l’éloge du Coran (), le voyage nocturne et l’ascension du Prophète ), le combat pour la cause de Dieu ), son intercession (), la supplication ().Depuis des siècles, les nuits duscande ses vers à travers le monde, dans les mosquées, les zawiya, les maisons, et aujourd’hui à la radio et la télévision. Elle fait l’objet de grandes récitations collectives, toutes solennelles et majestueuses, mais aussi de lectures plus intimes. En effet, nombreux sont ceux qui l’utilisent pour invoquer l’intercession du Prophète concernant des vœux de guérison, et ses vers se portent même en amulette. Par ailleurs, led’Al-Busîrî à Alexandrie est un lieu vénéré qui ne désemplit jamais de récitants ni de visiteurs, souvent munis de béquilles. Le texte de laest serti dans la frise de gypse azur qui orne les murs.Laest l’expression parfaite de l’amour que portent les musulmans envers la personne du Prophète Muhammad, sur lui la grâce et la paix. Elle en entretient la ferveur et, par cela, mène la communauté toute entière vers une destinée glorieuse, comme le laisse entrevoir ce hadith :Anas Ibn Malik rapporte ceci : « J’étais en compagnie du Prophète, et en sortant de la mosquée, nous tombâmes sur un homme qui se tenait là. Celui-ci interrogea le Prophète (sur lui la grâce et la paix) :lui rétorqua le Prophète.répondit l’homme, confus.lui annonça le Prophète.Et Anas conclut : nous n’avons jamais été aussi heureux auparavant – si ce n’est le jour de notre conversion à l’Islam – comme en ce jour où le Prophète a dit. En vérité, j’aime Dieu, son Envoyé, Abou Bakr et Omar, et j’espère être parmi eux, même si je n’ai pas accompli ce qu’ils ont accompli. » (Bukhari et Muslim)En fait, notre amour pour lui répond simplement à son amour pour nous. Selon un hadith rapporté par Ahmad, le Prophète a dit :interrogèrent les Compagnons.Alors le Prophète répondit :Voici une traduction d'extraits du poème d’Al-Busîrî, Al-Burda, ici. *****Néfissa Roty-Geoffroy est professeure certifiée d’arabe et enseignante-formatrice de français langue étrangère dans l’enseignement public secondaire à Strasbourg. Elle a une expérience variée en didactique des langues étrangères et en coordination de dispositifs d’enseignement. Elle est co-auteure du Grand livre des prénoms arabes et pratique le chant spirituel soufi (). Première parution du texte sur le site de l’association Conscience soufie. (1) Son véritable titre est).(2) Son nom complet est Charîf ad-Din Muhammad Abû ‘Abd-Allah Ibn Sa‘îd.(3) Al-Busîrî est également connu pour un autre de ses poèmes, la Hamziyya, composé lui aussi en l’honneur du Prophète et dont la rime constante est la lettre hamza.(4) Poème fameux de 60 vers commençant par ses mots(Su‘âd a disparue).(5) Récit cité dans) d’Abû Faraj Al-Isfahânî (m. 967)Lire aussi :