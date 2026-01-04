Après l'annulation de la subvention municipale, la Grande Mosquée de Metz réagit

« Le tribunal a estimé que le manque de places dans les lieux de culte musulmans n'était pas suffisamment démontré. Or, sur le terrain, la situation est connue et visible depuis des années : les lieux existants sont saturés, semaine après semaine, et de nombreux fidèles sont contraints de prier à l'extérieur des bâtiments, dans des espaces communs ou sur la voie publique »

« Cette situation n'est ni exceptionnelle ni limitée aux grandes fêtes religieuses. Elle est structurelle et pose une question simple : comment garantir un exercice digne du culte lorsque les infrastructures sont manifestement insuffisantes pour les fidèles messins ? »

« sa démarche ne vise aucun traitement particulier, mais une égalité de considération entre les cultes »

« les recours engagés depuis plusieurs années par les mêmes personnes ciblent exclusivement le culte musulman, alors que les soutiens publics accordés aux autres confessions ne font l'objet d'aucune contestation comparable. Cette stigmatisation ne peut nourrir qu'un sentiment d'injustice »

, signifie les responsables de l'association dans un communiqué en date du samedi 3 janvier., s'interrogent-ils.La Grande Mosquée de Metz, qui rappelle à cette occasion que, déplore queLa décision du tribunal administratif avait été contestée par des militants de l’Union des familles laïques (UFAL), qui ont naturellement salué l'annulation de la délibération municipale. Le maire, François Grosdidier, a réitéré, pour sa part, son soutien à la Grande Mosquée de Metz, faisant valoir son souhait de démontrer face à la justice que la subvention répond bien à un besoin pour le culte musulman local.Lire aussi :