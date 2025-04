Religions La légalité du permis de construire de la Grande Mosquée de Metz validée par la justice Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 18 Avril 2025

La justice a validé fin mars la légalité du permis de construire de la Grande Mosquée de Metz. Celui-ci était contesté depuis 2021 par des riverains qui, malgré une décision qui leur était défavorable en première instance, avaient déposé un recours en appel.







Le permis avait été contesté par des riverains du projet, qui avaient demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le permis en invoquant la violation de plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme de la ville, notamment des risques d’atteintes à la tranquillité, à la sécurité et à la circulation dans le quartier ainsi que des risques liés à la capacité d’accueil maximale du projet, évaluée à 4 725 personnes.



Par un arrêt rendu le 27 mars, la cour d'appel de Nancy est allée dans le sens du tribunal administratif de Strasbourg en confirmant la légalité du permis de construire. Relevant que « les flux de personnes les plus importants seront constatés ponctuellement à l’occasion de la prière du vendredi et des deux fêtes religieuses annuelles » , l'Aïd el-Fitr et l'Aïd al-Adha, les juges d’appel en déduisent que « la fréquentation ordinaire du site n’atteindra pas la capacité maximale d’accueil » .



Un projet visant à « favoriser les échanges cultuels et culturels » « des offres de stationnement public importantes sont disponibles à proximité de la construction et que le site est desservi par plusieurs lignes de transport en commun, de même que par des pistes piétonnes et cyclables » .



« Si les requérants soutenaient que le projet s’insérait mal dans l’environnement existant, la cour considère que le quartier ne présente pas d’unité de style ou de qualité architecturale particulière et que les édifices cultuels n’ont pas été exclus des constructions autorisées dans le secteur » , font savoir les juges, pour qui « le projet vise à favoriser les échanges cultuels et culturels » du fait qu’il comporte « divers lieux de rencontres (restaurant, bibliothèque, commerces, hammam, salle de sport) qui seront ouverts à tous » .



Le Conseil d’Etat peut être saisi d’un recours en cassation dans un délai de deux mois, rappelle la cour d'appel. Les responsables de l'UACM sont tout de même confortés dans leur projet de mosquée. Un soulagement doublé d'un autre en février, lorsqu'ils avaient appris que l’Union des familles laïques de Moselle (UFAL 57) ne compte pas faire appel de la décision l'ayant



Le chantier est néanmoins actuellement suspendu « en raison de contraintes budgétaires » , a signalé l'UACM. Elle a lancé en mars un appel à collecter 2 millions d'euros dans l'espoir de pouvoir reprendre les travaux d'ici à la fin de l'année 2025.



