Bénéficiaire d'un don d'un million d'euros du Maroc, la Grande Mosquée de Metz répond aux attaques

La Grande Mosquée de Metz a reçu en octobre 2023 un don d’un million d’euros du roi Mohammed VI. Une contribution bienvenue alors que la construction du lieu de culte, qui ne nécessite pas moins de 15 millions d’euros. Mais depuis quelques jours, la fachosphère s’agite pour faire naître une polémique autour de ce don réalisé voici plus d'un an. Les porteurs du projet ont estiméde prendre la parole afin de, et cedont celle d’ingérence du Maroc.Rappelant d’abord que le droit français autorise le financement étranger des lieux de culte, ils indiquent, dans un communiqué diffusé vendredi 31 janvier, queque l’association a fait appel aux dons, y compris de l'étranger, pour soutenir la construction de la mosquée., rapportent les responsables, ajoutant queS’agissant du roi, sa généreuse contributionToutefois, tiennent-t-ils à préciser,. La construction de la Grande Mosquée de Metz repose donc. Ils poursuivent ainsiles efforts pour réunir les fonds nécessaires, indiquent les responsables.Lire aussi :