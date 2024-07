Metz octroie près d’un demi-million d’euros pour la construction de la grande mosquée

« Alors que l’extrême droite est à son plus haut niveau en France, c’est un acte de confiance dans notre société et envers les citoyens de toute confession que nous formulons en adoptant cette délibération »

« contribuera à lever définitivement les préjugés et les fantasmes qui sont véhiculés autour des musulmans et de l’islam en France. (…) Les musulmans de Metz et de ses environs sont des citoyens actifs et engagés dans la vie de notre cité. Ils payent leurs impôts comme tout à chacun et sont en droit de pouvoir exercer leur culte librement et dignement. »

« Afin de valoriser le patrimoine mais aussi de permettre à tous d’exercer le culte de son choix dans des conditions dignes et sécures, elle utilise les possibilités du droit local pour répondre aux besoins des israélites, des catholiques, des protestants et des musulmans »

« Traitant tous les citoyens avec équité, la Ville confirme les ambitieux programmes de sauvegarde de l’église Saint-Thérèse et du Temple Neuf de Metz, investit dans de nombreuses églises, finance le chauffage de la Cathédrale Saint-Etienne. Elle subventionne aussi la rénovation extérieure et intérieure de la Synagogue consistoriale et la construction de la Grande Mosquée de Metz. Elle s’est aussi engagée à sauver le Temple de Queuleu de la vente aux fins de démolition, pour lui garder une vocation cultuelle pour un culte chrétien non-statutaire, puisqu’il n’est plus utilisé par les protestants réformés et/ou luthériens »

« pas l’hostilité aux religions, ni à une seule (la plus ancienne en France ou la plus récente) »

« la déclinaison des principes de liberté, d’égalité et de fraternité dans le domaines des religions et des convictions : liberté de croire ou de ne pas croire, d’exercer le culte de son choix ; égalité de traitement de tous, quelle que soit sa conviction ou sa religion, l’Etat restant neutre ; fraternité, une notion qui se perd hélas dans les débats actuels et que j’entends rappeler pour garantir à Metz la concorde républicaine »