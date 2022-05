Le maire de Metz dénonce « un attentat » contre une mosquée de sa ville

« Metz, ville de tolerance » s'affichait en grand dans une banderole brandie au coeur de la ville mosellane. Quelque 200 personnes se sont rassemblées, samedi 7 mai, pour condamner l'acte haineux qui a visé le centre Merkez Camii dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mai. La mosquée a été la cible de bouteilles incendiaires qui ont noirci la façade du lieu de culte géré par l’Amicale franco-turque. Les dégâts sont heureusement limités, sans nécessiter une intervention des pompiers, mais la nouvelle a provoqué une onde de choc dans la ville.



Le maire (LR) François Grosdidier a très tôt condamné sur ses réseaux sociaux « avec la plus grande fermeté cet acte d’islamophobie » . « Je le regrette infiniment dans une ville qui a toujours été, dans son histoire, une cité de tolérance religieuse et dans laquelle vit aujourd’hui le dialogue interreligieux » , avait-il ajouté, appelant « tous les citoyens, qu’ils aient des convictions religieuses ou non, à condamner cet acte et à se rassembler pour exprimer leur solidarité avec nos compatriotes agressés et à défendre la tolérance, la liberté de croyance et de culte ainsi que la concorde républicaine » samedi 7 mai dans le centre-ville.