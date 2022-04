Aix-en-Provence : deux mosquées visées par des tags islamophobes

« Islam tue », « Islam hors d'Europe »

« Je condamne avec la plus grande fermeté ces messages de haine et je souhaite vivement que leurs auteurs puissent être identifiés et traduits en justice »

« Ces messages sont contraires à nos lois et à nos valeurs. La fraternité et la liberté de culte sont des piliers de notre République, gravés dans notre Constitution et fondamentaux pour le vivre-ensemble »

« tout (son) soutien et de toute (son) amitié face à ces tags ignobles ».

Ce sont les messages à caractère islamophobe qui ont été découverts lundi 25 avril, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, à l'entrée et en face de deux salles de prière musulmanes situées à Aix-en-Provence. Les tags, peints en plein mois du Ramadan, ont été rapidement effacés par les services municipaux, selon La Provence, qui rapporte que le parquet a diligenté une enquête mais ne dispose à ce stade d'aucun élément qui permettrait d'identifier les auteurs, faute de témoins directs ou d'image de vidéosurveillance., a réagi Anne-Laurence Petel, députée (LREM) des Bouches-du-Rhône., a-t-elle ajouté, assurant aux musulmans