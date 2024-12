Notre-Dame de Paris : la résurrection d’un pont entre les cœurs et les croyances

« Notre-Dame de Paris : ce patrimoine est aussi celui des Français musulmans »

Même pendant les temps de conflit et de guerre, dans les conquêtes et les reconquêtes, l’interchangeabilité entre les églises et les mosquées, au grès des détenteurs du pouvoir, incarnait l’adaptabilité du sacré face aux bouleversements de l’histoire. Oscillant entre appropriation et restitution, ces édifices sont devenus les témoins et les acteurs des rivalités religieuses. Mais ils révèlent aussi une porosité entre les confessions, où chaque transformation architecturale réinterprète une quête commune de transcendance. En leur sein, les pierres murmurent une leçon intemporelle : le spirituel dépasse les divisions humaines, se réinventant au gré des siècles pour abriter l’immuable.La sacralité des liens entre mosquée et église repose sur une vérité profonde : le souffle divin, qui a façonné Adam, est le même pour tous. Les différences de rites et de paroles ne sont que les branches d’un même arbre, nourri par les racines de la foi. Lorsqu’un musulman entend le tintement des cloches ou qu’un chrétien perçoit l’appel à la prière, il y a, dans cet instant, une reconnaissance tacite de l’autre comme frère dans l’humanité et dans la recherche spirituelle.Voici pour l’histoire, quant au présent et au-delà du culte, Notre-Dame est Paris. Et Paris est aussi en moi, l’enfant d’une autre rive, amoureux de cette ville et de ses symboles. Elle, cathédrale des cathédrales, elle est un souffle ancien qui murmure aux oreilles des passants que l’histoire, avec ses conflits et ses réconciliations, peut toujours bâtir et préserver un lieu de paix. J’aime Notre-Dame, non seulement pour ce qu’elle représente, mais pour ce qu’elle inspire : la transcendance et l’espérance.Lorsque le feu a ravagé tes entrailles en 2019, je me souviens de cette douleur qui a traversé les rues de Paris, comme un deuil collectif. En elle, je n’ai pas seulement vu une cathédrale chrétienne, mais un trésor universel, une œuvre façonnée par des siècles d’efforts humains, une maison de Dieu où même un musulman peut poser ses regards et sentir l’écho du divin. Comme des millions d’autres, j’ai prié pour que tu renaisses, pour que tes voûtes reprennent leur chant silencieux et que tes vitraux racontent à nouveau leur histoire rayonnante.Dans son ombre, je me sens chez moi, comme tant d’autres musulmans de cette ville. Le récent article de La Croix, intitulé, met en lumière l'importance de la cathédrale Notre-Dame pour les citoyens musulmans et la contribution des Français musulmans aux efforts de restauration de la cathédrale après l'incendie de 2019, illustrant leur engagement envers la préservation du patrimoine national.