Suicide assisté, euthanasie : le nouveau « modèle français de fin de vie » prôné par Macron inquiète les cultes

La prise de parole d’Emmanuel Macron sur la fin de vie était attendue. Le chef de l’Etat s’est exprimé, dimanche 10 mars, sur ce sujet hautement sensible en se prononçant très clairement en faveur de l’aide à mourir. « Avec ce texte, on regarde la mort en face » , a-t-il affirmé dans un entretien accordé conjointement à La Croix et Libération , présentant la loi qu’il souhaite voir adopter comme « une loi de fraternité ».



« Le terme que nous avons retenu est celui d’aide à mourir parce qu’il est simple et humain et qu’il définit bien ce dont il s’agit. Le terme d’euthanasie désigne le fait de mettre fin aux jours de quelqu’un, avec ou même sans son consentement, ce qui n’est évidemment pas le cas ici. Ce n’est pas non plus un suicide assisté qui correspond au choix libre et inconditionnel d’une personne de disposer de sa vie », a-t-il expliqué. Le projet de loi ne fait donc référence ni à l’euthanasie ni au suicide assisté mais le chemin sur lequel s’engage l’exécutif pourrait bel et bien mener vers une légalisation de ces pratiques.