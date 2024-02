Fin de vie : apporter un soutien spirituel, cultuel et humain au patient et sa famille plutÃ´t que d'opter pour lâ€™euthanasie

« kafen »

« C’est lui qui m’a créé et qui me dirige c’est lui qui me nourrit et étanche ma soif c’est lui qui me guérit quand j’ai mal c’est lui qui me fera mourir et qui me ressuscitera et c’est de lui que j’espère l’absolution de mes pèches, le jour du jugement dernier Seigneur accorde moi la sagesse et place-moi au nombre des saints ! »

« Celui qui rend visite à une personne malade ou visite un coreligionnaire, un invocateur du ciel lui dit : "Puisses-tu être heureux, que tes pas soient bénis, et puisses-tu occuper une position digne au Paradis." »

L’accompagnement des malades en fin de vie ne se limite point à la visite du malade mais il continue à s’effectuer jusqu’à l’inhumation du défunt. Ainsi, l’équipe de l’aumônerie ou les bénévoles lavent le corps du défunt d’une manière très encadrée avec des prières et des gestes bien précis avant une mise en linceul. Ce devoir à caractère éthique et cultuel s’effectue souvent le matin de la mise en bière. L’aumônerie ou les pompes funèbres pourraient coordonner avec une mosquée ou un imam pour accomplir la prière mortuaireen présence du corps du défunt.Lors de l’inhumation, on lit un chapitre ou des versets du Coran. L’aumônier pourrait éclairer les familles sur les démarches à accomplir pour organiser des obsèques funéraires. Il pourrait aussi apporter des réponses sur les questions qui sont d’ordre éthique comme l’interruption médicalisée de grossesse, le don d’organes, les directives anticipées, etc.Deux textes fondateurs nous éclairent dans l’accompagnement de ces personnes malades :(Coran, sourate 26, versets 78-83)Le Prophète dit :(Hadith n° 2008 du recueil d’At-Tirmidhi)*****est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault. Il est consultant aux affaires théologiques et bioéthiques du culte musulman des hôpitaux de la région Occitanie.Lire aussi :