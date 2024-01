Fin de vie : les responsables de culte en France rÃ©itÃ¨rent leur opposition Ã  l'euthanasie, l'ADMD rÃ©agit

« pour s’opposer à la loi de liberté en fin de vie que réclament les Français »

« Notre société, en constante évolution, doit accompagner les aspirations légitimes de ses citoyens, notamment en ce qui concerne le droit de choisir sa fin de vie, qui ne sera jamais une obligation. La légalisation de l’aide active à mourir repose sur les principes fondamentaux de la France, que sont la liberté individuelle et la laïcité »

« avec une certaine préoccupation »

« certaines religions cherchent à dicter leur morale au sein de la société ».

« Bien qu'elles puissent diverger sur de nombreux sujets, elles ont toujours su s'unir contre l’ouverture à de nouveaux droits, tels que l'interruption volontaire de grossesse et le mariage pour tous ; au détriment de la liberté individuelle »,

« la légalisation d’une aide à mourir reflète la volonté d'une majorité de Françaises et de Français, soutenant une évolution législative en faveur d’une fin de vie libre et choisie ».

« écouter la volonté des Françaises et des Français et à agir en conséquence »

« l'avis des autorités religieuses ne doit pas repousser le projet aux calendes grecques ».

« On ne veut pas être entendus plus que les autres, mais pas moins non plus »

Religions et fin de vie

Alors qu’Emmanuel Macron a promis aux responsables des cultes en janvier de les consulter avant la présentation de son projet de loi, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) s’est émue de voir les leaders des communautés musulmane, juive, catholique, protestante et bouddhiste tenir une conférence de presse commune, estime-t-elle dans un communiqué, constatantqueindique l’ADMD, pour quiL'ADMD appelle le président de la République à, jugeant que, a affirmé, pendant la conférence de presse, Haïm Korsia qui, à l'instar des autres responsables religieux, espère bien être écoutés sur ce dossier. Les responsables de culte étaient réunis, pour l’occasion, autour de l'anthropologue Laëtitia Atlani-Duault, qui a coordonné l’ouvrage(Fayard). Paru en octobre 2023, le livre rassemble les témoignages de diverses voix religieuses autour de la fin de vie.Lire aussi :