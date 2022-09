Euthanasie : le débat sur l’aide active à mourir relancé en France, le Comité d'éthique s’exprime

« L’extrême complexité du thème de la fin de vie qui fait se croiser représentations symboliques et spirituelles de la mort, peur et angoisses, l’expérience toujours vive de l’épidémie de Covid qui se traduit par une crise sans précédent de notre système de santé et la difficulté pour les soignants d’accompagner les patients dans leur parcours de vie nécessitent que s’ouvre un temps de dialogue et d’écoute respectueuse »

« J'ai la conviction qu'il faut bouger »

« favorable »

« un réel espoir à tous ceux qui, en fin de vie, ne trouvent pas de solution dans les dispositifs de la loi actuelle »

« son espoir placé dans le président de la République afin de faire évoluer la France vers plus de liberté et moins de drames ».

« sédation profonde et continue jusqu’au décès »

« à court terme »

L’organisme consultatif conclut son avis en appelant de ses vœux à l’organisation d’un grand débat national., estime-t-il., a déclaré, mardi 13 septembre à l’AFP, Emmanuel Macron, qui s'était déclaré, en avril dernier,à titre personnel à une loi dépénalisant l'euthanasie comme c'est le cas en Belgique depuis deux décennies. Le président de la République a annoncé la mise en place d’une convention citoyenne sur la fin de vie dès octobre, et pour une durée de six mois, qui pourrait aboutir à une nouvelle loi d’ici à la fin de l’année 2023. Il n’exclut pas de recourir à un référendum sur cette question sensible à laquelle les représentants des grandes religions ont aussi un avis tranché contre l'euthanasie. Pour l’Association Droit Mourir Dignité (ADMD), l’avis du CCNE constitue. L'ADMD, qui entend jouer son rôle dans la convention citoyenne, a déclaréA ce jour, la loi Claeys-Leonetti, adoptée en 2016 après une première version en 2005, encadre la fin de vie des personnes atteintes de maladies incurables en France. Elle pose l’interdiction de l’euthanasie et du suicide assisté – autorisés dans plusieurs pays européens – mais permet unepour des malades en phase terminale et en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé. En 2021, une proposition de loi ouvrant le droit à l'euthanasie avait été mise sur la table des débats parlementaires mais elle n’avait alors pas pu être adoptée en raison de l'obstruction parlementaire d'une poignée de farouches opposants à l'euthanasie. Lire aussi :