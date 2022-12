Fin de vie : responsables religieux et médecins manifestent leurs craintes à Sciences Po

« Sur les soins palliatifs, nous sommes en retard. En France, il y a une vingtaine de départements qui n’ont pas d’unité de soins palliatifs. D'ailleurs, il faudrait mieux parler de soins d’accompagnement ou de soins à la personne »

« Nous avons retenu l’aide active à mourir que l’on veut généraliser mais on oublie le vécu du malade et de sa famille. Si une décision législative est prise, dans quel cas l’aide active à mourir peut-elle se dérouler ? Et avec quelle éthique ? »

« Je n’ai pas d’opposition de principe,

Mais voter un texte de loi sur le droit à mourir sans avoir ouvert d’unités de soins palliatifs sur tout le territoire français est extrêmement dangereux. Par ailleurs, nous n’avons pas d’évaluation du droit à mourir dans les pays qui se sont dotés d’une telle loi. Or, en Belgique, 58 % des demandes proviennent de femmes, pour 42 % d’hommes. Il faudrait expliquer cette inégalité car ceux qui souffrent plus demandent plus à mourir. »

« Les plus pauvres qui n’ont pas accès aux soins palliatifs risquent d’être plus nombreux à demander à mourir. »

« La mort engage-t-elle l’autonomie de la personne ou bien les proches et les soignants sont-ils aussi impliqués ? Quel est le message envoyé à la société ? »

« certaines vies ne valent pas la peine d’être vécues »

« Le cadre de l’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? »

, a affirmé Alain Claeys, coauteur de la loi qui porte son nom, présent à la deuxième table ronde. Les habitants de ces départements ne peuvent donc bénéficier de la loi de 2016. Et l’ancien parlementaire d’insister :Membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), Annabel Desgrées du Loû a elle aussi émis une réserve concernant une éventuelle loi sur l'aide active à mourir.précise-t-elle.Une inégalité de genre qui peut également exister au niveau social :La démographe pose aussi la question concernant la décision elle-même :Et de défendre l’idée qu’une nouvelle loi peut être perçue comme le signal queLe débat promet d'être agité ces prochains mois. Organisée par le Conseil économique, sociale et environnemental (CESE), la Convention citoyenne sur la fin de vie réunit un panel de 150 Français tirés au sort. Les discussions porteront sur la question suivante :Les délibérations se tiendront un week-end sur deux pendant les mois de janvier et février 2023. Une restitution sera présentée en mars. Le gouvernement a indiqué que les conclusions de la Convention seront prises en compte dans la réflexion sur une évolution de la loi Claeys-Leonetti. Lire aussi :