Les soins palliatifs : une rÃ©ponse humaine et spirituelle Ã  la fin de vie

L’objectif est de répondre à la demande des patients, des familles, des soignants, dans cette dernière étape de la vie, pour accompagner dans l‘écoute, le partage, le respect de la parole de l’autre, dans l’empathie, celui ou celle qui n’a plus l’espoir de guérison et qui entre dans la phase des soins palliatifs.



Mes sentiments face aux soins palliatifs ? Plus de 30 années d’expérience dans l’accompagnement en soins palliatifs m’invitent à écrire que je suis persuadée du bien-fondé de l’accompagnement. Pourquoi ?



1. Grâce au progrès de la médecine, notre espérance de vie a augmenté. Nous mourrons de plus en plus âgés parfois seul, car la structure familiale pour accompagner les anciens a totalement évoluée. Avec la mondialisation, les jeunes et les moins jeunes travaillent souvent loin et ne peuvent accompagner leurs parents, grands-parents, dans leur dernière étape de vie. La gériatrie est l’un des plus importants services des hôpitaux. Les services de long séjour sont surchargés, les EHPAD remplacent la cellule familiale.



2. Un quart de la population française meurt en se voyant mourir, je pense plus particulièrement au cancer et aux maladies dégénératives. Certains malades meurent dans une grande solitude morale.



3. Les soins palliatifs refusent de donner intentionnellement la mort.



4. L’éthique et le savoir faire de la médecine palliative apporte une réponse à la crise du mourir.