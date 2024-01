PrÃ©server la vie et apaiser les souffrances : une contribution musulmane dans le dÃ©bat sur l'aide active Ã  mourir

« C’est pourquoi Nous avons prescrit aux Enfants d’Israël que quiconque aurait commis un meurtre sur Terre, c’est comme s’il avait tué tous les Hommes. Et quiconque fait don de la vie à une personne, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les Hommes. »

La tradition musulmane considère que la vie d’une personne ne lui appartient pas. Il n’en est que gestionnaire pour une durée déterminée. Il lui est interdit de porter une quelconque atteinte à son propre corps que Dieu lui a confié. Le texte coranique, faisant référence au premier meurtre commis sur terre par l’un des enfants d’Adam, rappelle que la vie d’un seul Homme vaut celle de toute l’humanité :(Coran 5 : 32)Il ne faut pas sous-estimer l’épreuve que traversent certaines familles confrontées à une fin de vie douloureuse d’un proche. Ces familles valeureuses qui mettent toute leur énergie pour accompagner et soulager la douleur de leur proche méritent toute notre attention et notre solidarité. Cependant, malgré les bonnes intentions qui l’entourent, aider activement à mourir est une idée hautement risquée et dangereuse. Sa légitimation par la loi crée une brèche irréversible dans l’interdit de donner la mort. Cet interdit continue d’imposer le respect absolu de la vie humaine et de sa sacralité. Il est notre dernier rempart face aux nombreuses dérives qui guettent la vie humaine. Toute brèche provoquée sur cet interdit serait de nature à le fragiliser et à le mettre en péril. Comment faire la différence entre une personne qui souffre de douleurs physiques intenses et une personne qui n’a plus envie de vivre à cause d’autres problèmes de différents ordres et auxquels il ne peut faire face ?Nous devons tous garder en mémoire les confessions de ces mamans qui ont donné la mort à leurs enfants autistes en argüant qu’elles étaient dépassées par leurs cris et leurs automutilations et qu’elles ont agi par amour. Ces confessions souvent « trop compassionnelles » avaient déclenché des débats brûlants sur « les parents à bout ». Loin de sous-estimer les difficultés vécues par ces mamans avec leurs enfants, leurs gestes comme leurs confessions ont été jugées globalement comme consternantes sur la forme et inadmissibles sur le fond.Nous devons nous préserver face à toute tentative de sélection entre des vies qui mériteraient d’être vécues et d’autres qui ne le mériteraient pas.Avec la mise en œuvre de l’aide active à mourir, la confiance entre les médecins et les patients et leurs familles risque d’être mise à mal, notamment lorsque les hôpitaux sont confrontés à des questions de priorité difficiles comme en période de pandémies. Or l’effondrement de cette relation de confiance entrainerait l’effondrement de tout l’édifice de notre système de santé.