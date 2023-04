Après les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie, ce qu'Emmanuel Macron annonce

« Pour une majorité de citoyennes et citoyens de la Convention, l’accès à l’aide active à mourir doit être ouvert »

Dans une France où la désaffiliation religieuse est de plus en plus marquée, la Convention citoyenne sur la fin de vie dont le pilotage a été confié depuis décembre 2022 au Conseil économique, social et environnemental (CESE) a rendu, dimanche 2 avril, ses conclusions. Ses 184 membres se sont largement prononcés en faveur d'une légalisation de l’aide active à mourir , tout en insistant sur la nécessité d'un développement des soins palliatifs., fait part le rapport de plus de 150 pages qui vise à orienter le gouvernement dans ses choix sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté.Si les participants à la Convention citoyenne, inquiets de l'état actuel du système de santé, sont pour une ouverture de l'aide active à mourir, ils estiment néanmoins indispensable d'y soumettre des conditions en mettant notamment en place un. Ils veulent aussi laisser les professionnels de santé disposer d’une clause de conscience afin de leur permettre de refuser d’accomplir un acte d’euthanasie ou d’assistance au suicide.Le rapport prend aussi soin de détailler toutes les positions exprimées en son sein sur l’aide active à mourir. C’est und’opinions qui comprend notamment celle, minoritaire, contre l’ouverture de l'aide active à mourir. Par ailleurs, des points cruciaux n'ont pas été tranchés, comme pour le cas des mineurs et des personnes qui ne sont plus en mesure d’exprimer leur volonté.