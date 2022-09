Persécution des Ouïghours : la démocratie, « le meilleur outil de lutte » pour défendre les droits des opprimés

Philippe Bouriachi : Par des moyens de pression et, si possible, de contrôle, notamment sur les conditions de travail, ça peut représenter une ouverture intéressante et légale, je le rappelle ! Après, il y a la subjectivité de chacun qui intervient. Par exemple, je préfère consommer en payant plus cher. C'est un moyen de s'opposer, donc de militer. Ainsi, pas de sang sur les mains venant de détenus vivant dans les camps de torture.