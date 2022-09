Répression des Ouïghours : le rapport accablant de l’ONU qui irrite la Chine

« graves violations des droits de l'Homme »

L’intense pression des autorités chinoises n’y aura rien fait. Dans le sillage de la visite de Michelle Bachelet effectuée en Chine en mai dernier, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l’ONU (HCDH) a rendu public, mercredi 31 août, son rapport sur la situation des Ouïghours et des minorités musulmanes vivant dans la région du Xinjiang et il est accablant. Dey sont commises et peuvent, dans plusieurs cas, constituer, conclut le document de 48 pages ( ici en anglais), publié au dernier jour de la fin de mandat de quatre ans de Michelle Bachelet. Dans le cadre de sa stratégie dite de lutte « contre le terrorisme », la Chine mène en réalité depuis des années une politique répressive menant àcomme la liberté religieuse, le droit à la vie privée, à la libre circulation et à la procréation. Les accusations de torture, de mauvais traitements et de violences sexuelles sontselon le HCDH, qui dénonce les détentions arbitraires et discriminatoires dont l’ampleur peut constituerLe gouvernement chinois est appelé à prendrepour faire cesser les violations en cours d’une extrême gravité et à se mettre en conformité avec le droit international en matière de droits humains. Le HCDH réclame aussi la libération de toutes les personnes emprisonnées arbitrairement au Xinjiang et à cessercontre la diaspora ouïghoure à l'étranger., indique l'agence, pour qui la situation requiertde la communauté internationale.