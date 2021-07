L'ONU appelle la France à lutter contre le racisme systémique

« remédier à la culture du déni »

« faire en sorte que la voix des personnes d’ascendance africaine et de ceux qui s’élèvent contre le racisme soit entendue »

« recueillir et publier des données complètes ventilées selon la race ou l’origine ethnique, ainsi que selon le sexe et d’autres facteurs, dans le respect de garanties strictes et du droit international des droits de l’homme »

« En outre, les États devraient analyser les effets cumulés des lois, des politiques et des pratiques sur certains groupes raciaux et ethniques en particulier. Tout en étant conscient des difficultés mentionnées par certains États, le HCDH rappelle que ces données permettent de disposer d’éléments empiriques pour mieux comprendre l’ampleur du racisme systémique au niveau local et les mesures institutionnelles qui ont été prises, et pour contrôler l’efficacité des mesures stratégiques. Le fait de reconnaître expressément les personnes d’ascendance africaine dans les statistiques et les recensements nationaux est également un pas vers la reconnaissance de leur identité et de leur héritage, qui va de pair avec leur droit à la dignité ».

Invoquant le meurtre de Georges Floyd tué par Derek Chauvin en mai 2020, qui a donné plus de puissance au mouvement Black Lives Matter (BLM), l’instance indique vouloir, etDans cette optique, la Haut Commissaire invite les Etats dont la France à