« Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George »

« C'était un meurtre en plein jour qui a ouvert les yeux au monde entier sur le racisme systémique »

« changement significatif »

« "Je ne peux plus respirer": ce furent les derniers mots de George Floyd. Nous ne pouvons les laisser mourir avec lui. Nous ne devons pas nous détourner. »

« Aujourd'hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu'il fallait faire. (...) Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict dans un seul procès »

« Si le verdict ne nous ramènera pas George Floyd, il peut nous aider à empêcher d'autres morts insensées et nous rapprocher du jour où nous serons tous traités de la même manière »

« Le meurtre de George Floyd a été un point de rupture dans la façon avec laquelle nous considérons les problèmes de race et de justice dans notre pays, et nous sommes heureux de voir que la justice semble avoir été rendue »,

« Le verdict rendu aujourd’hui aux États-Unis pour le meurtre de George Floyd est un pas dans la bonne direction. Mais le racisme systémique et le racisme envers les Noirs existent encore, incluant au Canada. Nous devons poursuivre notre travail, et nous allons le faire »

« Cet accord n’est pas seulement historique par les 27 millions payés, mais aussi par les réformes de justice sociale et de police »

« Il envoie le message que prendre la vie d’une personne noire ne sera plus considéré comme sans importance ou sans conséquence. »

« Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables »,

« juste ».

, a indiqué après le verdict le président américain depuis la Maison Blanche., a-t-il déclaré, ajoutant que le verdict peut être le moment d'unpour lutter contre le racisme.Tout comme la vice-présidente Kamala Harris, plusieurs autres anciens présidents ont réagi au verdict., a fait savoir le couple Obama., a affirmé, pour sa part, Bill Clinton.ont déclaré les responsables de la NBA dont de nombreux joueurs ont participé au mouvement de boycott A l'étranger aussi, plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement ont réagi au verdict., a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. En France, en revanche, les réactions politiques ne se bousculent pas à ce stade.George Floyd est devenu un symbole tant aux Etats-Unis que dans le monde du racisme et des violences policières contre les minorités. Après une plainte déposée au civil en juillet 2020, sa famille a conclu en mars avec la Ville de Minneapolis un accord en dommages-intérêts de 27 millions de dollars (22,5 millions d’euros).lancées par la municipalité, avait alors félicité Ben Crump.Le verdict est tombé vendredi 25 juin. Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison.a salué l’avocat de la famille de George Floyd, Ben Crump, tandis que Joe Biden a salué une peineLire aussi :