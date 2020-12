Assa Traoré désignée « gardienne de l'année » par le Time

« Une consécration. »

C'est ainsi qu'Assa Traoré a fait valoir sa fierté, vendredi 11 décembre, d'être distinguée en tant que) par le. Un titre honorifique dont sont également honorés d'autres militants, principalement afro-américains. Le magazine américain a également partagé sur les réseaux sociaux une Une numérique avec la militante en vedette.La soeur d'Adama, qui mène le combat pour la justice pour son jeune frère mort en 2016 des suites de son interpellation par des gendarmes, est devenue le visage médiatique de la lutte contre les violences policières en France. Après la mort de George Floyd aux États-Unis, son collectif a été à l'initiative en juin de plusieurs manifestations marquantes à travers la France. , a déclaré la militante sur France Info appelant la France à, s'est également confié Assa Traoré face caméra au