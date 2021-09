La mise en garde de l'ONU face aux « plus vastes reculs » des droits humains dans le monde

« plus vastes et plus sévères reculs »

« Pour nous remettre des plus vastes et des plus sévères reculs des droits de l’Homme que nous ayons jamais vus, nous devons avoir une vision qui change la vie et une action concertée »

« profondément perturbée »

« graves violations »

« par toutes les parties au conflit »

« Des rapports crédibles rapportent que des soldats érythréens opèrent toujours dans le Tigré et continuent de perpétrer des violations des droits humains et du droit humanitaire. »

« incidents alarmants de violences ethniques et intercommunautaires »

« Le déploiement actuel des forces militaires n’est pas une solution durable. »

Lors d’un discours prononcé lundi 21 juin devant le Conseil des droits de l’Homme (CDH), la Haut commissaire aux droits de l’Homme , Michelle Bachelet a lancé l’alerte face auxdes droits humains qu’elle ait jamais vus., a déclaré l'ex-chef de l'Etat chilien à l’adresse de l’instance onusienne. La Haut commissaire s’est également ditepar lesdes droits humains dans la région du Tigré, en Ethiopie , où la famine et les tensions politiques fragilisent la population.Alors que les Ethiopiens étaient appelés à se rendre aux urnes à l’occasion des élections législatives et régionales, Michelle Bachelet a pointé du doigt les abus commis contre les civilsopposant depuis novembre 2020 le gouvernement central au Front populaire de libération du Tigré.Exécutions extra-judiciaires, arrestations, détention arbitraire, violences sexuelles contre enfants et adultes, et déplacements forcés… Michelle Bachelet a déploré les nombreuses exactions commises contre la population :Elle a aussi fait état dans plusieurs autres régions d'Ethiopie d’et de déplacements de populations :