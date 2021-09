Sur le vif Le risque de famine guette une quarantaine de pays, l'alerte lancée Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 23 Juin 2021 à 10:45









« Je tiens à souligner à quel point la situation est mauvaise. Aujourd’hui, 41 millions de personnes frappent littéralement à la porte de la famine » , a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley, devant le Conseil d’administration de l’agence à Rome. « Si vous regardez les chiffres, c’est tout simplement tragique - ce sont de vraies personnes avec de vrais noms. Je suis extrêmement préoccupé. »



Outre les conflits, le changement climatique et les chocs économiques qui sont à l’origine des hausses de la faim, la PAM met en cause la flambée des prix des denrées alimentaires de base cette année comme une des principales sources de l’aggravation des pressions sur la sécurité alimentaire. « Le moindre choc les fera basculer dans le précipice » , a averti l’agence onusienne, qui appelle à un financement d'urgence à hauteur de 6 milliards de dollars.



Lire aussi :

