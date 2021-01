Ethiopie : Zoom sur la mosquée Al-Nejashi, la plus vieille d'Afrique, endommagée par la guerre au Tigré

Le conflit qui secoue le Tigré, dans le nord du pays, a provoqué de lourds dégâts sur ce joyau du patrimoine islamique. Une offensive militaire avait été lancée en novembre 2020 par le Premier ministre Abiy Ahmed, Prix Nobel de la paix, afin de mettre un terme à la dissidence de la région menée par le Front populaire de libération du Tigré (TPLF).Si le gouvernement fédéral a réussi à renverser ce mouvement, les tensions ne sont aujourd'hui pas encore retombées, l’armée éthiopienne, associée aux troupes érythréennes, demeurant encore très déployées sur le terrain. Aucun bilan humain n’est disponible mais le conflit aurait causé des milliers de morts et des dizaines de milliers de réfugiés.L’ampleur des destructions et du pillage qui s’est ensuivie à la mosquée Al-Nejashi reste encore à déterminer mais des témoignages rapportent que le minaret et le dôme du lieu de culte ont été endommagés, de même que les tombeaux. La nouvelle a suscité l’indignation parmi les musulmans d’Ethiopie.Le Conseil suprême des Affaires islamiques d'Ethiopie a condamné, mercredi 6 janvier, la destruction partielle de la mosquée, qui avait été rénovée en 2015 par la Turquie, à travers l’Agence de coopération et de coordination TIKA. Deux jours plus tôt, le gouvernement éthiopien a, pour sa part, promis de restaurer la mosquée.Lire aussi :Et aussi :