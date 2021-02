Birmanie : un coup d'Etat de l'armée renverse Aung San Suu Kyi

« une tentative de coup d’Etat, même si les militaires peuvent toujours prétendre que ce n’est pas le cas en forçant le président à demander la réunion d’un conseil national de sécurité qui donnerait officiellement le pouvoir à l’armée ».

L’armée birmane vient de signer son quatrième coup d’état en 63 ans. Les militaires ont arrêté, lundi 1er février, la cheffe du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et ont déclaré dans la foulée l’Etat d’urgence pendant un an. L’armée a aussi annoncé l’organisation prochaine de nouvelles élections et nommé par intérim le vice-président du gouvernement, Myint Swe, président par intérim.De son côté, Mynt Nyunt, le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), parti d’Aung San Suu Kyi, a révélé que cette dernière ainsi qu’un certain nombre de cadres du parti, sont détenus dans la capitale birmane, à Naypydaw. Interrogé par le média local The Irrawaddy , il a déclaré la prise de pouvoir de l’armée étaitPour remplacer les dirigeants évincés, des généraux ont été placés aux principaux postes de pouvoir. Sur leur chaîne de télévision, les militaires ont affirmé vouloir préserver lade l’Etat. Ils accusent, par ailleurs, la commission électorale conduite par le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, de ne pas avoir corrigéqui ont eu lieu d’après eux pendant les législatives de novembre 2020, massivement remportées par la NLD. De fait, ils avaient exigé que la liste des électeurs soit publiée dans le but de procéder à des vérifications, ce que la commission n’avait pas fait.