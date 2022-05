« Xinjiang Police Files » : l’ampleur de l’oppression contre les Ouïghours en lumière

« camps de rééducation »

Alors que la Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de l’ONU Michelle Bachelet est en Chine pour une visite inédite dans la province du Xinjiang, la toute récente fuite de milliers de documents vient étayer encore plus l’ampleur de la répression des Ouïghours par les autorités chinoises.Quelque 100 000 documents piratés à partir des ordinateurs du Bureau de la sécurité publique chinoise (BSP) de deux districts du Xinjiang où se trouvent desdestinés à la minorité ouïghoure au nom de la lutte contre le terrorisme. Dans le flot de documents reçus par le chercheur allemand Adrian Zenz et révélés mardi 24 mai par un consortium de médias internationaux, on y trouve des photos par milliers de prisonniers de tous genres et de tous âges.Selon Le Monde, , lit-on notamment.Pourtant, la Chine continue de nier les accusations la visant, parlant sans cesse de. Elle déclare avoir autorisé la visite de Michelle Bachelet afinselon le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. La responsable de l'ONU, qui s'est entretenue avec le président Xi Jinping mercredi 25 mai, n'a pas fait de déclarations officielles à ce stade.Tandis que les Etats-Unis, qui ont reconnu le caractère génocidaire de la répression subie par les Ouïghours, se sont déclarés consternés par les révélations du les pays musulmans continuent de rester silencieux sur ce dossier, au grand dam des Ouïghours.Lire aussi :