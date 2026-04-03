La Rencontre annuelle des musulmans de France maintenue, l'interdiction suspendue par la justice

« Nous nous réjouissons de cette décision qui rétablit le droit et confirme ce que nous n’avons cessé d’affirmer : l’interdiction prononcée par la préfecture de police de Paris était grave, disproportionnée et juridiquement infondée »

« Le juge des référés a reconnu ce que la décision préfectorale niait : la liberté de réunion n’est pas un privilège accordé par l’administration, c’est un droit fondamental que les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger et de garantir. Une interdiction ne peut être prononcée qu’en dernier recours, lorsqu’aucune autre mesure ne peut suffire à maintenir l’ordre public. Cette démonstration n’avait pas été faite »

« passer sous silence ce qu’elle révèle ».