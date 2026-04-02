La Rencontre annuelle des musulmans de France interdite par la préfecture de police de Paris, la justice saisie

« Il est en outre exposé à un important risque terroriste à l'égard de la communauté musulmane »

« Dans le contexte d'agitation politique et de polarisation forte des débats dont les récentes élections municipales en France ont été le réceptacle dans plusieurs communes notamment franciliennes et compte tenu de la qualité des organisateurs et de certains conférenciers, il existe un risque que des groupuscules d'ultra-droite se mobilisent en vue de perturber le déroulement de cet événement, d'autant qu'il ne s'est pas tenu depuis 2019 »

« une opportunité pour mener des actions de propagande, organiser des contre-rassemblements non déclarés ou pour causer des dégradations aux abords des halls d'expositions ».

« Des actions de même nature pourraient en outre être téléguidées par des influences étrangères »

« il existe ainsi un risque de troubles à l'ordre public lié à la tenue de ce rassemblement »

« niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France »

« incompatible avec les impératifs de l'ordre public »

« Il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées »

« Nous gardons espoir que la justice maintienne le salon »