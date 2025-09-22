La France face à l’Histoire : reconnaître la Palestine au nom de la dignité d'un peuple

Une reconnaissance pour refuser l'injustice

Reconnaître la Palestine, ce n’est pas un geste symbolique de plus dans le concert des nations. C’est dire que le temps du calvaire est arrivé à son terme. C’est affirmer que la dignité d’un peuple ne peut pas être indéfiniment confisquée. C’est rappeler que les Palestiniens ne sont pas une abstraction ni un peuple fantôme, mais des femmes et des hommes qui ont droit, comme tous les autres, à disposer d’eux-mêmes. C’est un acte de courage, mais c’est surtout une exigence morale, une fidélité à ce que la France veut incarner aux yeux du monde : le refus de l’injustice et la défense de la dignité humaine.



Je n’aurais jamais cru voir de mon vivant un génocide se perpétrer à nouveau sur la terre des Hommes, non pas dans le secret des camps ou dans les silences complices, mais au vu et au su de tous, retransmis en direct, filmé, commenté, livré aux consciences comme un spectacle que l’on consomme et que l’on oublie aussitôt.



Ce qui rend ce drame encore plus insupportable, c’est que ceux qui commettent aujourd’hui ces crimes sont les héritiers d’une mémoire marquée par l’extermination, d’une mémoire qui aurait dû nous prémunir collectivement contre la répétition de l’inhumanité. Le monde aurait dû apprendre de cette douleur, il aurait dû en être vacciné, et pourtant cette mémoire se retourne, non pour empêcher, mais pour justifier.



La France, en prenant la décision de reconnaître la Palestine, choisit d’assumer son rôle, choisit de rappeler que les principes qui fondent le droit international ne sont pas des incantations creuses mais des obligations, choisit de se tenir du côté de l’histoire qui libère et non du côté de celle qui écrase.



Elle dit au peuple palestinien que son existence est reconnue, elle dit au peuple israélien que la sécurité ne peut pas se construire sur l’anéantissement de ses voisins, elle dit au monde que le silence des puissants est une lâcheté qui ne durera pas toujours.