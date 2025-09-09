Islamophobie : l'indignation après la découverte de têtes de cochon devant six mosquées de Paris et de la région

Plusieurs têtes de cochon ont été découvertes, au petit matin du mardi 9 septembre, sur la voie publique devant l'entrée de plusieurs mosquées de Paris et d'Île-de-France, a annoncé sur X Laurent Nuñez. « Une enquête a immédiatement été ouverte », a fait part le préfet de police, qui a dénoncé « des actes abjects ».
Six mosquées ont été ciblées : deux à Paris même, une à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, deux autres dans les Hauts-de-Seine, plus précisément à Malakoff et Montrouge, et une à Gentilly, dans le Val-de-Marne. Au moins neuf têtes de cochon ont été recensés à ce stade.
Au lendemain de la chute du gouvernement sur un vote de confiance à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a exprimé son indignation, estimant que « s’en prendre à des lieux de culte est d’une lâcheté insondable ». « Tout mon soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables », a-t-il affirmé sur X.
Une « triste étape dans la montée de la haine antimusulmane »
La Grande Mosquée de Paris a condamné des « actes islamophobes » qui ont notamment visé celle sous son giron située au sein de l'Institut des cultures d'islam (ICI) dans le 18e arrondissement de la capitale.
« Ces actes clairement coordonnés marquent une nouvelle et triste étape dans la montée de la haine antimusulmane, et visent à diviser notre communauté nationale », estime la GMP, qui appelle à « une prise de conscience et à une solidarité nationale contre cette trajectoire de péril ».
Plusieurs hommes politiques, principalement de gauche, ont fermement condamné ces actes antimusulmans. « Au début la fachosphère s’en prenait aux clandestins, puis est venu le tour des immigrés en situation régulière, ensuite celui des binationaux, maintenant les Français musulmans sur leurs lieux de culte. Nous ne laisserons jamais passer. L’identité de la France c’est Liberté, Égalité, Fraternité ! », a réagi le chef de file des socialistes, Olivier Faure.
« L’islamophobie est un cancer de la société. Soutien à nos compatriotes musulmans encore une fois visés », s'est indigné le coordonnateur national de La France insoumise (LFI), Manuel Bompard.
« En France, la haine anti-musulman, comme toutes les haines, n’a pas droit de cité », a dénoncé le patron des députés macronistes, Gabriel Attal, qui a condamné « un acte ignoble, indigne, écœurant ». « Face à ces ignobles agissements, la ville de Paris saisit la Justice », a annoncé Anne Hidalgo, qui a fait part de « sa solidarité à la communauté musulmane ».
Le parquet de Paris a fait savoir qu'une enquête pour « provocation à la haine aggravée par la discrimination en raison de l’appartenance à une race ou religion » est ouverte.
b[Mise à jour :]i Emmanuel Macron a assuré les Français musulmans de son « soutien », lors d'un échanges avec des responsables musulmans dont le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz. Ce dernier a souligné que « le président de la République a tenu à faire part de son soutien absolu aux fidèles des mosquées touchées, assurant que tous les moyens seraient mis en œuvre pour retrouver les coupables et soutenir la protection des lieux de culte ».
