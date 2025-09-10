Islamophobie : après les têtes de cochon devant des mosquées, la piste de l'ingérence étrangère sur la table

Au lendemain de la découverte de têtes de cochons devant plusieurs mosquées de Paris et d'Ile-de-France, l'enquête avance à grands pas. Le parquet de Paris a annoncé, mercredi 10 septembre, que les têtes de cochon ont été déposées « par des personnes de nationalité étrangère » ayant « quitté le territoire ». Pour le parquet, cette action est une « volonté manifeste de provoquer le trouble au sein de la nation ».
« Un agriculteur normand s’est manifesté auprès des enquêteurs pour signaler que deux personnes étaient venues lui acheter une dizaine de têtes de cochon », avec un véhicule « dont la plaque d’immatriculation serait serbe », a indiqué à l'AFP le parquet.
Selon des images de vidéosurveillance, les individus impliqués se sont rendus dans la capitale avec ce même véhicule dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 septembre et deux hommes ont été vus déposer les têtes devant un certain nombre de mosquées.
Ces individus, ajoute le parquet, « sont susceptibles d’avoir utilisé une ligne de téléphone croate, dont le suivi atteste d’un franchissement de la frontière franco-belge dès le mardi matin, après la commission des faits ».
Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait évoqué de possibles « actions d’ingérence étrangère », en faisait référence à de précédentes affaires, attribuées à de possibles ingérences étrangères, dont les tags d’étoiles de David dans Paris à l’automne 2023 ou de mains rouges sur le Mémorial de la Shoah en mai 2024. Emmanuel Macron a assuré, pour sa part, aux responsables musulmans de son « soutien ».
