Islamophobie : après les têtes de cochon devant des mosquées, la piste de l'ingérence étrangère sur la table

« par des personnes de nationalité étrangère »

« quitté le territoire »

« volonté manifeste de provoquer le trouble au sein de la nation ».

« Un agriculteur normand s’est manifesté auprès des enquêteurs pour signaler que deux personnes étaient venues lui acheter une dizaine de têtes de cochon »,

« dont la plaque d’immatriculation serait serbe »

« sont susceptibles d’avoir utilisé une ligne de téléphone croate, dont le suivi atteste d’un franchissement de la frontière franco-belge dès le mardi matin, après la commission des faits »

« actions d’ingérence étrangère »