Affiches islamophobes à Orléans : l'auteur des faits condamné à de la prison avec sursis

L'individu arrête pour avoir collé en mai dernier des affiches islamophobes dans plusieurs rues de la ville d'Orléans et sur le campus universitaire a été condamné, jeudi 28 août, à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel. L'homme âgé de 19 ans a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
L'affaire avait suscité un tollé dans la ville, particulièrement au sein des communautés musulmanes, très affectées par la montée de l'islamophobie en France.
L'auteur des faits, qui avait aussi collé des stickers avec des symboles nazis, était poursuivi pour « provocation à la haine en raison de la religion », « provocation à la discrimination » et « apologie de crime et de crimes de guerre ».
Connu sur Orléans pour fréquenter les milieux de l'ultradroite depuis ses 16 ans, selon France Bleu, l'induvidu a expliqué devant les juges avoir voulu faire de « la provoc » contre les antifascistes, en faisant fi de l'impact de son action sur les musulmans.
Les regrets qu'il a formulés sont « plus tactiques que sincères », selon les parties civiles comptant notamment la Ligue des droits de l'Homme (LDH), SOS Racisme, la Licra et Etudiants musulmans de France (EMF). Mais les juges, appelés à prononcer une peine exemplaire, ont reconnu à l'auteur des faits une « altération du discernement ».
Outre sa condamnation à six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans et à une interdiction de porter une arme, il a obligation de se soigner, de trouver un travail ou une formation, d'effectuer 70 heures de travail d'intérêt général et de verser des dommages et intérêts à chacune des six parties civiles.
