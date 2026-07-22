Islam de France : une consultation nationale auprès des mosquées lancée pour bâtir une instance légitime

« grande consultation nationale »

« questionner de façon inédite sur leurs attentes, leurs besoins et leurs projections »

« La construction d'une instance nationale représentative du culte musulman commence par l'écoute du terrain »

« Nous ne demandons pas aux acteurs du culte d'adhérer à une structure déjà décidée. Nous leur proposons de participer à sa construction »,

« cette consultation est essentielle : elle permettra d'enrichir le projet et de lui conférer toute sa légitimité »

« Une consultation la plus large possible fera entendre la voix du culte musulman dans toute sa diversité pour construire une nouvelle instance au service du culte musulman. »