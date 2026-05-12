Face aux projets législatifs contre « l’entrisme islamiste », des acteurs du culte musulman montent au créneau

Cinq conseils départementaux du culte musulman – ceux de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, de la Loire et du Rhône – ont lancé conjointement, mardi 12 mai, un appel « solennel » aux pouvoirs publics et aux parlementaires. Les signataires y dénoncent d'emblée la trajectoire législative en cours : la proposition de loi sénatoriale et les textes annoncés par le ministère de l'Intérieur « sont perçus par de nombreux responsables musulmans et citoyens comme une nouvelle étape dans un processus qui tend, année après année, à placer la communauté musulmane dans une situation de mise à l'écart et de suspicion permanente ».



« Les musulmans de France sont aujourd'hui pleinement engagés dans tous les domaines de la société : économique, social, éducatif, culturel, associatif et citoyen », rappellent-ils. Pourtant, « beaucoup ont aujourd’hui le sentiment que l’organisation du culte musulman, les mosquées et les associations musulmanes font l’objet d’un traitement particulier qui fragilise progressivement leur place dans la société ».



Sur le fond des mesures envisagées, les cinq conseils estiment que les dispositions risquent d'entraîner « des conséquences concrètes sur le fonctionnement normal des institutions musulmanes, la vie associative, l'organisation des lieux de culte, et plus largement le climat de confiance indispensable à la cohésion nationale ».



Les instances signataires, qui appellent l’ensemble des responsables musulmans, des mosquées, des associations et des fidèles « à se mobiliser avec responsabilité, dignité et unité » , ont annoncé leur intention d'engager « une démarche collective et responsable » visant notamment à « développer un dialogue direct avec les parlementaires et les pouvoirs publics » et à « sensibiliser l'opinion publique aux conséquences concrètes de ces évolutions » . Car, concluent les associations, « la lutte contre toute forme d'extrémisme ne peut conduire à installer durablement un climat dans lequel des millions de citoyens musulmans auraient le sentiment d'être regardés avant tout à travers le prisme de la suspicion ».