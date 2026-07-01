Structuration du culte musulman : les avancées du Forif exposées devant Emmanuel Macron

Encore faut-il pouvoir la légitimer auprès du plus grand nombre d’acteurs et de responsables musulmans ; une nécessité dont le GT Structuration est consciente, « pour sortir de ce qui pouvait exister » par le passé, « qui impose par le haut » . Pour ce faire, Najat Benali annonce le lancement cet été d’une « grande consultation nationale » à l’adresse des responsables du culte musulman pour les « questionner de façon inédite sur leurs attentes, leurs besoins et leurs projections dans cette instance » . Une étape « indispensable » sur laquelle son GT planche actuellement activement.



« Je peux entendre certains procès en illégitimité mais, si vous voulez, ils peuvent aussi traduire les échecs du passé et c'est la raison pour laquelle notre méthode est différente, nouvelle, dit-elle. Nous nous appuyons d'abord sur une consultation la plus large des acteurs musulmans pour faire entendre la voix du culte musulman dans chacun des territoires, la faire remonter, puis en tenir compte dans la construction de cette nouvelle structure, de sa gouvernance. (…) L'intérêt général doit primer et c'est tout le sens de notre travail au sein de notre groupe. »



Même son de cloche pour Karim Benaïssa dont le GT est « convaincu que la confiance ne se décrète pas » : « Cette consultation est essentielle : elle permettra d'enrichir le projet et de lui conférer toute sa légitimité. » ; un projet qui n'est pas « celui d'une organisation qui cherche à représenter les musulmans » . « Nous ne demandons pas aux acteurs du culte d'adhérer à une structure déjà décidée. Nous leur proposons de participer à sa construction. La légitimité de cette future instance ne résultera pas d'une désignation administrative ; elle reposera sur plusieurs principes : une consultation nationale ouverte, une représentation issue des territoires, un cadre de concertation inclusif regroupant toutes les instances désireuses d’apporter une valeur ajoutée au culte musulman en France, une gouvernance démocratique, la transparence des règles de fonctionnement, l'indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure » .