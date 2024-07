De la violence à la paix : regards croisés à l’Assemblée nationale

« L’imitation, propre de l’Homme, quand elle porte sur des désirs et des conduites d’acquisition, engendre des rivalités. Désirer ce que possède ou ce que désire l’autre, quand on ne l’a pas, fait naitre le sentiment qu’on en est injustement privé. L’autre devient la personne à abattre. Là se situe la naissance de la violence qui suscitera une réponse semblable, réciproque. La violence, phénomène mimétique est contagieuse. »

« innocente »

« violence de tous contre tous »

« violence de tous contre un »

« bouc émissaire ».

« eux »

« nous »

Le premier intervenant, le socio-économiste Bernard Perret, s’appuyant sur les écrits de l'anthropologue René Girard, remonte à la source de la violence humaine en la situant dans la nature mimétique du désir humain :La violence initiale, contagieuse, peut changer de cible, s’orientant sur une autre personne, métamorphosant de manière non consciente laen. C’est la naissance duLes liens au sein d’un groupe s’en trouvent renforcés, créant des identités collectives :et, entités bien distinctes. La violence collective sera validée par des récits mensongers qui la justifient et qui, donnant naissance à des héros et des victimes, seront sources de nouvelles violences… La violence collective mobilise la solidarité et le dépassement de soi au sein du groupe, sentiment d’élévation et d’enchantement, véritable sacralisation. Pour rompre ce dramatique enchainement mimétique et viser la réconciliation, il s’impose un difficile travail d’éducation avec des outils adaptés pour désarmer chaque étape du processus.Karel Fracapane a, quant à lui, évoqué le rôle de l’UNESCO dans l’éducation à la paix. Cette culture de paix doit être un processus inclusif, participatif. Elle s’étend à de nombreux domaines qui sont interconnectés : la géopolitique, le dérèglement climatique, les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle … L’UNESCO s’attache par ailleurs à promouvoir une éducation à la citoyenneté mondiale, accordant toute leur valeur à la dignité humaine et au respect de tous. Cette éducation peut éveiller les consciences et briser le cycle de la violence résultant de la polarisation, des discours haineux, de la discrimination et d’autres dynamiques qui peuvent conduire à des atrocités criminelles et à d’autres violations des droits de l’Homme. L’UNESCO œuvre pour procurer aux apprenants les moyens de devenir des citoyens du monde responsables et actifs.