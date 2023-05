Journée du vivre ensemble : une marche pour la paix de Paris à Pantin

En prélude à la Journée internationale du vivre ensemble en paix qui a lieu à chaque 16 mai depuis 2018, la Coordination interconvictionnelle du Grand Paris (CINPA) , l’Association internationale soufie alâwiyya (AISA) et les Scouts musulmans de France (SMF) organisent une marche pour la paix et pour la fraternité dimanche 14 mai. Les participants partiront à 10h de la Place de la République, à Paris, et rejoindront la Cité Fertile de Pantin, en Seine-Saint-Denis, en passant par la rotonde de Stalingrad et le parc de la Villette.