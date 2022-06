L'émir Abdelkader, vu par ceux qui l'ont croisé, apprécié ou combattu

Qui est l’émir Abd el-Kader (1808 – 1883) ?



Politique et mystique, chef de guerre et poète, fondateur du premier Etat algérien et précurseur des droits des prisonniers en temps de guerre ; la complexité de sa vie et de son œuvre nous interroge sur son identité profonde. Pour fournir des éléments de réponse, cet essai rassemble et analyse près de soixante-dix portraits écrits d’Abd el-Kader rapportés par des témoins qui l’ont rencontré à différents moments de sa vie. La juxtaposition de ces fragments de portraits révèle une figure composite qui aide à mieux cerner une des personnalités les plus fascinantes du XIXe siècle.



Une riche sélection iconographique vient éclairer les documents écrits, et rappelle notamment qu(‘Abd el-Kader a été une source d’inspiration féconde pour les peintres, dessinateurs, lithographes et photographes de son temps.