Aux Journées européennes du patrimoine 2025, une présence plus assurée des mosquées

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le site du ministère de la Culture affiche, en date du jeudi 18 septembre, 28 085 visites et événements à travers le territoire dont 6 066 dans des édifices religieux. Si les églises constituent toujours l'écrasante majorité des propositions visibles sur le programme de très nombreuses mosquées valent le coup d'être visitées, avec le thème très évocateur du patrimoine architectural français.
Tout au long du week-end, la mosquée d'Agen (Lot-et-Garonne) ouvre ses portes pour des visites libres. « Prenez le temps d’explorer ce lieu de culte, témoin vivant de la diversité culturelle et spirituelle de la ville. Pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage, des visites guidées seront proposées », propose, pour sa part, la direction de la mosquée de Libourne (Gironde).
La Grande Mosquée de Lyon est une habituée des JEP et, pour la 42e édition, elle entend proposer aux visiteurs de regarder un film réalisé pour les 30 ans de ce lieu de culte emblématique du Rhône.
La Grande Mosquée de Paris est également une autre habituée de ce rendez-vous culturel, en tant que « monument historique emblématique de la capitale, érigé il y a cent ans en hommage au sacrifice des soldats musulmans morts pour la France en 1914 - 1918 », rappelle-t-elle.
Des moments privilégiés pour faire tomber les barrières
En région parisienne, la mosquée As-Salam de Corbeil-Essonnes (Essonne) propose aussi au grand public de venir samedi 20 et dimanche 21 septembre. Un atelier de découverte de la calligraphie arabe y sera installé pour l'occasion. « Sur place, vous pourrez également déguster du miel produit par des ruches de la mosquée », promet l'association.
Autre habituée des JEP, la mosquée Mantes Sud, à Mantes-la-Ville (Yvelines), devrait séduire des curieux avec sa décoration d'inspiration andalouse qui « vous fera voyager dans l’espace et dans le temps : entre vitraux d’Iraq, boiserie du haut atlas, plâtre de Fès au Maroc, tapisserie de Turquie et enfin l’art de tahjart pour traiter les façades ».
Les mosquées de la Fraternité et Ansar à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ouvrent, pour leur part, « exceptionnellement leurs portes » pour une visite guidée, mais uniquement dimanche 21 septembre 2025 de 18h à 20h. « Venez découvrir la richesse de l'architecture et de la culture musulmane à travers des visites guidées. Un moment privilégié pour échanger, poser vos questions et observer une prière, le tout dans une ambiance conviviale clôturée par un buffet. Une invitation à la découverte et au dialogue interculturel », annoncent les organisateurs.
La liste des sites à visiter au cours du week-end est loin d'être exhaustive. Quant au patrimoine français, il est riche et invite à toujours plus de découverte. En 2024, plus de 6,5 millions de visites ont été organisées dans plus de 17 000 lieux historiques ouverts au public à travers le pays.
