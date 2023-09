JEP 2023 : la cÃ©lÃ©bration du patrimoine vivant et sportif au cÅ“ur de la 40e Ã©dition

« le patrimoine vivant »

« les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre qui sont recréés en permanence comme les chants, les danses, les rituels, les fêtes, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ou encore les connaissances liées à la nature et l’univers »

« Chacun de nous fait vivre un certain nombre de ces patrimoines vivants qui lui ont été transmis par sa famille ou au gré de ses interactions sociales et culturelles. Ces pratiques sont parfois associées à des objets, des paysages ou des monuments. Le patrimoine vivant leur donne alors sens »

« le patrimoine du sport »

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont de retour samedi 16 et dimanche 17 septembre. Pour cette 40e édition, les portes de milliers de sites dont celles des lieux de culte de toute obedience seront grandes ouvertes au grand public dans toute la France.Thème des JEP 2023,, explique le ministère de la Culture, désigne, poursuit-on.Ce thème est complété par, en pleine Coupe du monde de rugby et alors que la France prépare les JO de Paris 2024. Les curieux auront la possibilité de découvrir les coulisses de nombreux sites sportifs mais aussi celles de plusieurs centres de préparation et d'accueil de sportifs de haut niveau.Les églises font partie, sans surprise, des édifices religieux les plus nombreuses à participer aux JEP. Un nombre non négligeable de mosquées s'y inscrivent aussi, conscientes que les JEP sont une occasion renouvelée d'ouverture vers l'autre à ne pas manquer. Pour connaître les évènements organisés autour de chez soi (ou pas), c'est par ici. Pour inscrire son site, il est encore temps ici !