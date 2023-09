Coupe du monde de rugby : vers une accÃ©lÃ©ration de la conquÃªte de l'ovalie dans les quartiers populaires ?

« Si le rugby veut se développer, il sera obligé de prendre en compte la nouvelle typologie de la France et celle-ci est black-blanc-beur, Aujourd’hui, si une certaine partie du pays ne s’y intéresse pas du tout, c’est parce qu’il est très conservateur et qu’il correspond à un côté franchouillard »

« un programme approfondi de découverte de rugby »

Mais l'effervescence atteint-il tout autant les quartiers populaires ? En France où le rugby ne pointe encore qu'à la dixième place des sports les plus pratiqués en 2022, le football, avec ses 2,1 millions de licenciés, demeure de loin le sport roi, sans équivoque ; il l'est plus encore dans les quartiers populaires. Le rugby y gagne néanmoins du terrain ces toutes dernières années grâce à un investissement plus conséquent de clubs animés par l'envie d'élargir leur public, d'attirer de nouveaux licenciés et de faire émerger de nouveaux talents., déclarait en 2013 Mourad Boudjellal, alors président du RC Toulon.Dix ans après cette déclaration, l'image franchouillarde reste tenace mais force est de constater - sans comparaison possible avec le football - que la composition du XV de France et des équipes du Top 14 est davantage diversifiée. En parallèle, des initiatives ciblées ont vu le jour dans les quartiers populaires. L'une d'elles est portée par l’association Sport dans la ville, qui travaille à favoriser le développement de la pratique sportive dans ces zones marginalisés. Avec le fonds de dotation de la Ligue nationale de rugby (LNR),a été lancé en novembre 2022 dans six centres pilotes que sont Bobigny, Grenoble, Rillieux-la-Pape, Roubaix, Saint-Etienne et Sarcelles. Jusqu’en septembre 2024, des journées et des mois d’initiation seront assurées, ce qui contribuera très certainement à grandir l'intérêt des jeunes pour ce sport encore méconnu.