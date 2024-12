La mosquée de Mantes-la-Ville sauvée de la liquidation judiciaire

« a balayé les doutes sur l'existence juridique de l'association et des supposés problèmes financiers »

« Vive l'Etat de droit »

« Nous comprenons que la fermeture de la mosquée a été très difficile à vivre pour nos fidèles tant sur le plan du symbole, pour les offices religieux que pour le travail culturel et social qui lui sont reconnus. Cependant, il était impératif de respecter la loi et les décisions de justices et suivre les voies légales tout en laissant la justice faire son travail en toute sérénité. La vérité triomphera toujours ! »

« confiance en ses dirigeant ».

Le soulagement est définitif pour les responsables et les fidèles de la mosquée de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. La cour d'appel de Versailles vient d’annuler la décision de liquidation de l’Association des Musulmans de Mantes Sud (AMMS), déboutant de fait la partie adverse de toutes ses demandes, a-t-on appris jeudi 5 décembre.L’AMMS avait fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire en avril dernier, poussant celle-ci à fermer les portes du lieu de culte musulman et à arrêter ses activités. Celui-ci avait rouvert aux fidèles fin septembre après la suspension de la décision de liquidation ordonnée par la Cour d'appel de Versailles. Mais l’AMMS attendait une annulation de la décision, ce qui est intervenue en cette fin d’année 2024.Dans la même ordonnance rendue par la cour d'appel de Versailles, celle-ci, a indiqué l’association, qui a salué la décision dans un communiqué., a-t-elle lancé., a-t-elle affirmé, avant de remercié ses soutiens pour leurLire aussi :