Société Les portes de la mosquée de Mantes-la-Ville de nouveau ouvertes aux fidèles Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 11 Septembre 2024 à 14:05

Les fidèles de la mosquée de Mantes-la-Ville peuvent, depuis le début du mois de septembre, faire leurs prières dans l'enceinte du lieu de culte, fermé peu avant l'Aïd al-Adha après que l'association gestionnaire a été placée sous liquidation judiciaire.







« Cette décision avait été motivée par le fait que notre association serait en "cessation de paiement" et qu’elle est "définitivement obérée et probante pour faire face à sa créance" » , rappelle l'association dans un communiqué en date du 5 septembre. Tout serait parti d’un reste de facture non payé par l’association, qui a eu recours à une entreprise chargée de réaliser des travaux de gros œuvre en 2018. « Sur une facture totale de 204 000 €, nous avions réglé 178 000 € et avions refusé de régler les 26 000€ restants car la société, qui avait été liquidée elle-même à ce moment-là, avait abandonné le chantier sans terminer les travaux » , avait raconté l’AMMS, assurant alors ses fidèles « de (sa) bonne santé et de (sa) bonne gestion financière ». Après de longs mois de fermeture, la mosquée de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, a rouvert ses portes aux fidèles en ce mois de septembre. Le lieu de culte musulman était fermé depuis la fin du mois de mai sur décision du tribunal administratif de Versailles, qui avait placé le 23 avril l’Association des Musulmans de Mantes Sud (AMMS) sous liquidation judiciaire., rappelle l'association dans un communiqué en date du 5 septembre. Tout serait parti d’un reste de facture non payé par l’association, qui a eu recours à une entreprise chargée de réaliser des travaux de gros œuvre en 2018., avait raconté l’AMMS, assurant alors ses fidèles

La mosquée n'en a pas fini avec la justice



« Vive l’Etat de droit » , a-t-elle salué. « Dans la même ordonnance, le premier Président de la Cour d'appel de Versailles a balayé les doutes sur l’existence juridique de l'association et des supposés problèmes financiers. Le juge nous a donné raison et a débouté la partie adverse de toutes ses demandes » , affirme aujourd'hui l'AMMS.



« Nous comprenons que la fermeture de la mosquée a été très difficile à vivre pour nos fidèles tant sur le plan du symbole, pour les offices religieux que pour le travail culturel et social qui lui sont reconnus. Cependant, il était impératif de respecter la loi et les décisions de justice et de suivre les voies légales tout en laissant la justice faire son travail en toute sérénité » , indique l'AMMS. « Vous avez été très nombreuses et très nombreux à vous être manifester pour apporter votre soutien à la mosquée et à témoigner votre confiance en ses dirigeants. Nous vous en sommes reconnaissants. La justice vous donne raison aujourd’hui ! » Reste à savoir si elle donnera de nouveau raison à l'AMMS en octobre.



Dans l'attente de l'audience d'appel de la décision, fixée au 21 octobre, l'AMMS avait déposé un référé devant le premier président de la Cour d'appel de Versailles pour suspendre la décision de liquidation. La suspension à peine ordonnée, l'association a décidé de reprendre ses activités dès le 5 septembre.







