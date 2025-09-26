Al-Mutazila, ou comment concilier raison, foi et liberté en islam, par Omar Merzoug

Présentation de l'éditeur
Le mu'tazilisme est un courant rationaliste de l'islam né au VIIIe siècle, à Bassora et Bagdad. Fondé sur la primauté de la raison, il prônait l'unicité divine absolue, la justice divine et la liberté humaine, rejetant le fatalisme. Les mu'tazilites développaient une pensée critique en interprétant les textes religieux de manière rationnelle, tout en affirmant la morale de l'Homme. Bien que soutenu par le pouvoir abbasside, ce courant déclina face à l'opposition des traditionalistes. Il reste aujourd'hui une référence pour les débats sur la rationalité et la liberté dans l'islam.
Et si la raison pouvait dialoguer avec la foi, sans la trahir ? C’est le pari audacieux des Mu‘tazila, pensée philosophique née à Basra et à Bagdad aux IIe-IIIe siècles de l’Hégire (VIIIe siècle), dans un contexte d’effervescence intellectuelle. Opposés au littéralisme, les penseurs mu‘tazilites ont défendu une lecture éthique et rationnelle du Coran, fondée sur le tawhid, la Justice divine, la liberté humaine et la primauté de l’intellect.
Dans cet essai, Omar Merzoug explore la richesse d’un héritage intellectuel trop souvent marginalisé, tout en analysant la manière dont on a instrumentalisé leurs réflexions pour opposer raison et foi, dépeignant les Mu‘tazilites comme hérétiques dans un islam jugé rétif à la pensée critique.
Cette lecture biaisée, principalement orientaliste et parfois reprise dans des milieux musulmans fascinés par l’Occident, a nourri une opposition artificielle entre foi et intelligence. Ce livre propose au contraire de rendre aux Mu‘tazila leur pleine dignité musulmane, en les reconnaissant pour ce qu’ils furent : des croyants engagés dans une quête de sens fondée sur la raison.
Un ouvrage concis et éclairant, qui redonne à cette tradition sa juste place dans le patrimoine intellectuel islamique, et qui offre des clés précieuses pour penser les défis contemporains.
Et si la raison pouvait dialoguer avec la foi, sans la trahir ? C’est le pari audacieux des Mu‘tazila, pensée philosophique née à Basra et à Bagdad aux IIe-IIIe siècles de l’Hégire (VIIIe siècle), dans un contexte d’effervescence intellectuelle. Opposés au littéralisme, les penseurs mu‘tazilites ont défendu une lecture éthique et rationnelle du Coran, fondée sur le tawhid, la Justice divine, la liberté humaine et la primauté de l’intellect.
Dans cet essai, Omar Merzoug explore la richesse d’un héritage intellectuel trop souvent marginalisé, tout en analysant la manière dont on a instrumentalisé leurs réflexions pour opposer raison et foi, dépeignant les Mu‘tazilites comme hérétiques dans un islam jugé rétif à la pensée critique.
Cette lecture biaisée, principalement orientaliste et parfois reprise dans des milieux musulmans fascinés par l’Occident, a nourri une opposition artificielle entre foi et intelligence. Ce livre propose au contraire de rendre aux Mu‘tazila leur pleine dignité musulmane, en les reconnaissant pour ce qu’ils furent : des croyants engagés dans une quête de sens fondée sur la raison.
Un ouvrage concis et éclairant, qui redonne à cette tradition sa juste place dans le patrimoine intellectuel islamique, et qui offre des clés précieuses pour penser les défis contemporains.
L'auteur
Omar Merzoug est journaliste et chroniqueur régulier dans la presse algérienne, notamment au Quotidien d'Oran où il traite de l'actualité culturelle française. Titulaire d'un doctorat en histoire de la philosophie, consacré à Aristote et Ibn Rochd (Averroès), il a aussi enseigné à l'Institut Al-Ghazali et à l'Ecole française des attachés de presse (EFAP). Par ailleurs, il est notamment l'auteur de Existe-t-il une philosophie islamique ? (Les cahiers de l'islam, 2018) et de Avicenne ou l'Islam des Lumières (Flammarion, 2021).
Omar Merzoug, Al-Mu'tazila, Raison foi et liberté en islam, Albouraq Editions, septembre 2025, 108 pages, 9 €