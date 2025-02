Formation des imams : la Grande Mosquée de Paris inaugure l'école nationale Ibn Badis

« son ambition de contribuer à structurer la formation des cadres religieux et des imams en France »

La cheffe du BCC a salué la GMP qui affirme, à travers l'ouverture de l'école Ibn Badis,, une mission qu'elle a qualifiée de actée fin 2023. Elle a aussi salué. Et d'ajouter que, en complément des diplômes universitaires formant les ministres du culte à la laïcité.La structure a vu le jour avec l'aide de l'Algérie, qui a fait don en début d'année 2024 de l'ancien siège du consulat algérien à la GMP. Le bâtiment, laissé à l'abandon depuis des années, nécessitait des travaux de rénovation dont le coût n'a pas été dévoilé. Il comporte désormais huit classes, un amphithéâtre et une bibliothèque. C'est, pour le recteur,. Une allusion à peine voilée à la récente polémique générée par ses activités portant sur le halal, à l'heure où les relations diplomatiques entre Paris et Alger sont au plus bas. Chems-Eddine Hafiz a pris le soin de souligner que la GMP a pu mener à bien son projet(Abdelmadjid Tebboune, ndlr)unquiDes partenariats avec des institutions universitaires et religieuses sont envisagées, notamment avec Al-Azhar.le 17 février dernier, a-t-il indiqué. Avant de conclure :