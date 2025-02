Ramadan 2025 : la venue d'imams algériens non remise en cause, la réponse de Bruno Retailleau au RN

« Incapable d’expulser les influenceurs algériens, Bruno Retailleau préfère importer leurs imams. Il parlait comme nous mais agissait en macroniste. Maintenant, il parle en macroniste et agit en macroniste »

« Dimanche, au 20h de TF1, Bruno Retailleau annonçait qu'il fallait durcir nos relations en Algérie... Mensonge ! »

« strictement encadrée »

« entrave à la liberté de culte ».

« La fermeté migratoire, ce n’est pas dire et faire n'importe quoi. La venue de ces Imams est strictement encadrée depuis des décennies, ils viennent en France le temps du Ramadan et repartent ensuite »

« Ma politique, c’est d’une part de faire la chasse aux islamistes, et d’autre part de renforcer le sentiment d’appartenance à notre communauté nationale chez nos compatriotes musulmans. Entraver la liberté de culte reviendrait à donner raison aux extrémistes et à désespérer les patriotes musulmans sincères, et ils sont nombreux. Je refuse de laisser croire, et je l’assume parfaitement, que dans la République il faudrait être un mauvais croyant pour être un bon français. »

« mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens »

« prêt à en prendre davantage »

« réversibles »

« s’éteindront dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra »

Depuis le 1er janvier 2024, le système permettant la venue d’imams détachés en France a pris fin. Cette décision, voulue par le président de la République Emmanuel Macron, ne remet toutefois pas en cause, le temps du mois du Ramadan, la venue d’imams étrangers. Mais des voix à droite et à l’extrême droite de l’échiquier politique souhaitent ne plus voir ces cadres religieux obtenir des visas, tout particulièrement ceux en provenance d’Algérie avec qui les tensions diplomatiques sont fortes. , a dénoncé, mardi 25 février, le député RN Laurent Jacobelli., a fustigé, pour sa part, Jean-Philippe Tanguy le président délégué du groupe RN à l'Assemblée.Le ministre de l’Intérieur ne se laisse pas tenter, pour l’heure, par reprendre la proposition visant à empêcher des imams algériens à se rendre sur le sol français pendant le Ramadan. En réponse, il a rappelé que leur venue estet va même jusqu'à dire que toute interdiction en la matière constitue une, a-t-il écrit sur X.Cette prise de parole intervient alors que le Quai d’Orsay, par la voix du ministre Jean-Noël Barrot, a annoncé, mardi 25 février sur BFMTV, avoir pris des. Le ministre, qui a justifié ces décisions par le refus d'Alger d'accueillir certains ressortissants en situation irrégulière expulsés de France dont l'assaillant de l'attentat de Mulhouse ainsi que par l'incarcération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, s’est dit être. Mais ces mesures sontet, a-t-il précisé.Lire aussi :Et aussi :