Attaque au couteau à Mulhouse : l’indignation unanime des mosquées et organisations musulmanes de France

« En ces heures sombres, nos pensées vont d'abord aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nous leur adressons notre solidarité pleine et entière, ainsi qu'à l'ensemble des habitants de Mulhouse, bouleversés par cette tragédie. Rien ne saurait justifier une telle violence », a signifié le CCMHR, qui appelle à « l'unité face à la haine » . « C'est ensemble, dans la dignité et la résilience, que nous devons continuer à faire vivre les idéaux de paix, de tolérance et de vivre-ensemble qui fondent notre société. Face à cette menace et à ces fanatiques, nous réaffirmons notre détermination à combattre sans relâche le terrorisme qui se revendique de l'islam en appelant à l'unité et à la vigilance de tous pour défendre nos valeurs universelles de liberté et de paix. »



« Face à la terreur, restons unis » , a lancé, pour sa part, la Grande Mosquée de Strasbourg. « Face à cet acte abominable, nous tenons à exprimer notre solidarité indéfectible envers les familles des victimes et à adresser nos pensées les plus sincères aux blessés, en particulier aux policiers qui, chaque jour, risquent leur vie pour protéger la nôtre. Leur courage et leur dévouement forcent le respect et appellent à notre reconnaissance collective » , a-t-elle fait savoir.



« Nous réaffirmons avec force et conviction cette vérité universelle vie est sacrée. Rien, absolument rien, ne peut justifier qu'on y attente. La violence aveugle et la haine n'ont pas leur place dans notre société » , a rappelé la GMS, qui réitère son « engagement inébranlable pour la paix, la fraternité et le respect de la vie ». « En ces moments difficiles, nous devons nous rappeler que l'union fait la force. Nous sommes unis, nous sommes ensemble. Face à terreur, c'est dans la solidarité, la justice et l'humanité que nous trouverons la lumière. (…) Ensemble, défendons les valeurs qui font la grandeur de notre société : la justice, la paix et la fraternité », a-t-elle conclu.